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Dünya

ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Safvan Allahverdi   | 20.06.2019
ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti

Washington

ABD Senatosu, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Senatodaki oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.

Bazı senatörler tarafından oylama öncesi yapılan açıklamalarda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinin göz önünde bulundurulacağı ve Suudi yönetiminin bundan sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi bazı ülkelere 22 ayrı silah satışı için Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı. Bu karar, Kogrenin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, nisan ayında ABD Kongresinden geçen benzer bir yasa tasarısı Trump tarafından veto edilmişti.



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