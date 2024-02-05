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Dünya

ABD Senatosu, sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımı da içeren paketi bu hafta görüşecek

ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin uzun süren pazarlıkların sonucunda Cumhuriyetçiler ile Demokratlar anlaştı, ancak bazı Cumhuriyetçiler halen maddeler üzerinde itirazlarını sürdürüyor.

Hakan Çopur  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
ABD Senatosu, sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımı da içeren paketi bu hafta görüşecek

Washington

ABD Senatosunun, güney sınırının güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da içeren 118 milyar dolarlık paketin görüşmelerine bu hafta başlayacağı bildirildi.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu olan sınır güvenliği paketi, bu hafta Senato gündemine geliyor.

Sınır güvenliğinin artırılmasına ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan tasarı, aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındırıyor.

118 milyar dolarlık paketin Çarşamba günü Senato Genel Kuruluna alınmasını istediğini açıklayan Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, iki partiden de bu sefer destek istedi.

Lindsey Graham gibi bazı Cumhuriyetçi senatörler, halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini kaydederken, tasarının oylanmasının zaman alabileceğine dikkat çekti.

Biden'dan açıklama

Öte yandan paketle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında Kongre üyelerine çağrı yaptı.

Biden, "Tasarıyı masama gönderin, derhal imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.

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