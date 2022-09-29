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Dünya

ABD Senatosu hükumetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD federal hükumetine 16 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Dilara Zengin Okay   | 29.09.2022
ABD Senatosu hükumetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Washington

ABD Senatosu, federal hükûmetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi.

ABD federal hükûmetine 16 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 25'e karşı 72 oyla kabul edildi.

Söz konusu bütçe tasarısında, federal kurumlara sağlanacak kaynağın yanı sıra Ukrayna'ya yönelik hem askeri hem de ekonomik yardımları kapsayan 12,3 milyar dolarlık destek paketi de yer aldı.

Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı, burada onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Geçici bütçe tasarısı, 2022 mali yılının sona ereceği 30 Eylül gece yarısından önce yürürlüğe girmesi halinde hükûmetin kapanmasını önleyecek ve 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylamanın öncesinde yaptığı açıklamada, zamanında bir sonuca vardıkları ve hükûmetin kapanma riskini almadıkları için mutlu olduğunu belirtti. Schumer, "Milyonlarca insan rahat nefes alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Federal hükûmetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükûmet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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