Dolar
39.54
Euro
45.45
Altın
3,385.08
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
104,448.00
BIST 100
9,192.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi'nde açıklamalarda bulunuyor Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanlığında bir albay "İsrail karşıtı" açıklamaları gerekçesiyle görevden alındı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sosyal medya hesabında "İsrail karşıtı" açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına bağlı "J5 planlama müdürlüğünün" Levant ve Mısır kolunun başındaki Albay Nathan McCormack'i görevden aldı.

Emirhan Demir  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
ABD Savunma Bakanlığında bir albay "İsrail karşıtı" açıklamaları gerekçesiyle görevden alındı

Ankara

ABD merkezli "JNS" isimli internet sitesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, McCormack'a ait sosyal medya platformu X hesabından yaptığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, Tel Aviv yönetiminden yetkilileri ve Washington-Tel Aviv ilişkilerini eleştiren yüzlerce paylaşımın ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkili, McCormack'in açıklamalarını "tehlikeli" şeklinde nitelendirerek, "X hesabındaki bilgiler, Genelkurmay Başkanlığının ya da Savunma Bakanlığının tutumunu yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran yetkili, McCormack'in bu süreçte Genelkurmay Başkanlığındaki görevinden alındığını kaydetti.

Yetkili, McCormack'in kendi fotoğraflarını paylaşması ve işiyle ilgili bilgiler vermesi nedeniyle istihbarat servislerinin kolay bir hedefi haline geldiğini savunarak, sosyal medya hesabının kapatıldığını bildirdi.

"İsrail Filistinli sivilleri orantısız şekilde hedef alıyor"

McCormack, Pentagon tarafından hedef alınan X sosyal medya hesabında, İsrailli yetkililerin "makamlarını koruma" ve "toprak ilhak etme" peşinde olduğunu belirtirken, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve onun Yahudi üstünlükçü yandaşları, çatışmayı kendi amaçları için uzatmakta kararlı." ifadesini kullandı.

Ekim 2023'teki bir açıklamasında İsrail'in "her seferinde Filistinli sivilleri orantısız bir şekilde hedef aldığını" vurgulayan McCormack, "İsrail'in uzun yıllardır üzerine çektiği soykırım suçlamalarına" dikkati çekti.

McCormack paylaşımlarında ayrıca İsrail ordusundan generallerle ve Gazze'deki insani yardım koordinatörleriyle temasları hakkında bilgiler verdi.

"İsrail, ABD'nin en kötü müttefiki"

McCormack, İsrail'i, "ABD'nin en kötü müttefiki" ve olarak tanımladı ve "Son zamanlarda İsrail'in vekil gücüyüz de fark etmemiş olabilir miyiz diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ABD'nin "dürüst bir arabulucu" olmadığını belirten McCormack, "İsrail'in kötü davranışlarına büyük oranda olanak tanıdık." ifadesini kullandı.

McCormack, "Bu 'ortaklıktan' Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki milyonlarca insanın düşmanlığı dışında hiçbir şey kazanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımlarında, ABD'deki İsrail yanlısı aktivistlerin "dış politikadaki asıl çıkarların yerine İsrail'e desteğe öncelik verdiğini" ifade eden McCormack, diğer Batılı devletlerin de "İsrail'i eleştirmekten kaçındığını" belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu
Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanlığında bir albay "İsrail karşıtı" açıklamaları gerekçesiyle görevden alındı

ABD Savunma Bakanlığında bir albay "İsrail karşıtı" açıklamaları gerekçesiyle görevden alındı

İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor

Hindistan, ABD'ye Keşmir konusunda arabuluculuk tekliflerini kabul etmeyeceğini iletti

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddia edildi
CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor
DMM, "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasını yalanladı

DMM, "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet