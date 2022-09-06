Dolar
18.22
Euro
18.05
Altın
1,701.73
ETH/USDT
1,576.00
BTC/USDT
18,941.00
BIST 100
3,391.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci ayağı olan Sırbistan'a geldi.
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanlığı: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, İran’ın Kızıl Deniz'de ele geçirdiği ABD insansız deniz araçlarının (İDA) kameralarının kayıp olduğunu ve bunların İran güçlerinin elinde olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Kasım İleri   | 06.09.2022
ABD Savunma Bakanlığı: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

Washington

Tuğgeneral Ryder, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

İran’ın geçen hafta Kızıl Deniz'de el koyduğu iki Amerikan İDA’sına takılı kameraların kayıp olduğu bilgisini teyit eden Ryder, "Bunlar tasnif dışı, hassas teknoloji içermeyen piyasadaki kameralardı. Tam olarak o kameralara ne olduğu konusunda bilgim yok. Dolayısıyla İran’ın onları aldığını teyit edemem." dedi.

ABD’li general, askeri veya hassas teknolojiye sahip kameralar olmadığı için ABD’nin bu kameraları bulmak için bir çaba içinde olup olmayacağı konusunda da emin olmadığını söyledi.

İran, 2 Eylül’de Kızıl Deniz'de ABD’ye ait iki İDA’yı "deniz güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek" alıkoyduğunu açıklamıştı.

ABD’nin bölgeye iki muhrip gemisi göndermesi üzerine İran donanması iki deniz aracını serbest bırakmıştı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı
SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Şefik Caferoviç: Türkiye ile Bosna Hersek arasında 850 milyon dolarlık dış ticaret hacmimiz mevcut

Benzer haberler

ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

ABD Savunma Bakanlığı: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar yön arayışında
ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti

ABD Başkanı Biden, İşçi Bayramı'nda seçim çalışmalarına devam etti
AB, İran nükleer anlaşmasında yakında bir sonuç beklemiyor

AB, İran nükleer anlaşmasında yakında bir sonuç beklemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet