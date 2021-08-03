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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.

Betül Yürük   | 03.08.2021
ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

New York

ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.


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