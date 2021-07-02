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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı Afganistan kuvvetlerinin komutasında değişiklik yaptı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Bakan Lloyd Austin'in ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı görevinin CENTCOM Komutanı'na devredilmesini onayladığını ve Amerikan askerlerinin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttığını açıkladı.

Kasım İleri   | 02.07.2021
ABD Savunma Bakanlığı Afganistan kuvvetlerinin komutasında değişiklik yaptı

Washington

Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü John Kirby, çekilme sürecinin planlandığı şeklinde devam ettiğini ve çekilmenin Ağustos sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Kirby, "Devam eden geri çekilme sürecimizin bir parçası olarak, Bakan bugün Afganistan'daki misyonumuzun komuta yetkisini General (Austin) Miller'dan (CENTCOM Komutanı) Orgeneral Kenneth Frank McKenzie'ye devretme planını onayladı. İlerleyen günlerde bu devrin yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.

McKenzie'nin, Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı olarak mevcut tüm yetkileri elinde tutacağını kaydeden Kirby, "McKenzie, ABD'yi Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerden korumak için ihtiyaç duyulan tüm terörle mücadele operasyonlarının yürütülmesi üzerinde yetki kullanmaya devam edecek ve geri çekilmemiz sona erdiğinde Afgan güçlerine lojistik, mali ve teknik destek için seçenekler geliştirme çabalarımıza öncülük edecek." dedi.

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de konuşlu askerlerinin Tuğamiral Peter Vaishali komutasında Afganistan İleri Birliği adlı yeni bir birlik altında olacağını belirten Kirby, Afganistan Savunma Güvenlik İşbirliği Yönetim Karargahı'nın ise Katar'da Tuğgeneral Curtis Buzzard komutasında olacağını dile getirdi.

Kirby, "Bugün Bagram Hava Üssü'nün Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine devri, geri çekilme sürecimizdeki kilit kilometre taşlarından biridir." ifadelerini kullandı.

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