ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ile İran arasındaki mutabakatın kendilerinin gücü sonucu ortaya çıktığını, taraflar arasında güven ilişkisi bulunmadığını ve her adımın performansa bağlı olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı, İran'la güven ilişkisi bulunmadığını, her adımın performansa bağlı olduğunu söyledi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ile İran arasındaki mutabakatın kendilerinin gücü sonucu ortaya çıktığını, taraflar arasında güven ilişkisi bulunmadığını ve her adımın performansa bağlı olduğunu belirtti.

Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından apronda basına açıklamada bulundu.

Mutabakatı önceki anlaşmalardan ayıran unsurun, Amerikan gücünün ortaya koyduğu somut eylemler sayesinde hayata geçirilmiş olması olduğunu dile getiren Hegseth, önceki İran nükleer anlaşmasının ise "sürekli yalvarmalar ve görüşmeler" sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Hegseth, "Bu anlaşma ise aylar süren bombardımanların ve aşılamaz bir ablukanın ardından geldi. İran, masaya oturmak ve bunu kabul etmek zorunda kaldığı bir konuma itildi." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Hegseth, "Başka tür silahlara da sahip olamaz, bunu herkes biliyor. Bu nedenle askeri faaliyetlerimiz ve yürütülecek müzakereler bu hedef etrafında şekillenecektir." dedi.

"Yeniden harekete geçmeye hazırız"

Hegseth, şöyle devam etti:

"Başkan, İran görüşmeler sürecinde verdiği sözleri yerine getirmezse yeniden harekete geçmeye hazır olduğumuzu belirtti. İran, nükleer silahlardan vazgeçmeli, nükleer hedeflerinden vazgeçmeli, nükleer materyallerini teslim etmeli ve nükleer tesislerini kapatmalıdır. Eğer bunu yapmazsa, Savunma Bakanlığı gerekeni yapmaya ve operasyonları yeniden başlatmaya hazırdır. Biz diplomatik çözümü tercih ediyoruz ancak gerektiğinde harekete geçmeye de hazırız."

Hürmüz Boğazı'nda abluka tamamen kaldırıldığında geri çekileceklerini ve ticaretin yeniden akmasına izin vereceklerini ifade eden Hegseth, uzun yıllardır bölgede bulunan askeri üslerin ise önemli bir kısmının olduğu gibi kalacağını söyledi.

ABD'nin bölgede ne kadar askere ihtiyaç duyduğunu değerlendireceğini ve buna göre ayarlama yapacağını aktaran Hegseth, "Ancak müzakerelerin arkasındaki caydırıcı güç biz olacağız. Başkan (Barrack) Obama döneminde böyle bir güç unsuru mevcut değildi. Her şey performansa bağlıdır. Bu, Obama dönemindeki anlaşmalar gibi 'güven ve doğrula' yaklaşımı değildir. Burada güven yok. Yapacağımız her şey doğrulama, doğrulama ve yeniden doğrulamaya dayanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hegseth, her adımın performans esasına göre atılacağını belirterek, herhangi bir taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Avrupa kıtasına bakışımızı ve yaklaşımımızı yeniden şekillendireceğiz"

Toplantı öncesinde duyurduğu "NATO 3.0" değerlendirmesine de değinen Hegseth, bunun özünde ABD üslerinin nereye konuşlanacağı gibi hususların da bulunduğunu ifade ederek, "Amaç ABD'nin hem Avrupa kıtasında hem de dünya genelinde uygun şekilde konuşlanmasını sağlamaktır. Bu, samimi ve kapsamlı değerlendirme olacaktır." diye konuştu.

Hegseth, "artık bedavacılığa" izin vermeyeceklerinin altını çizerek, bahanelerin de artık geçerli olmadığını, NATO'ya yaptıkları katkıların diğer ülkelerin de sorumluluk üstlenmesine bağlı olacağını söyledi.

"Bu tek yönlü bir ilişki değildir." ifadesini kullanan Hegseth, hala birkaç ülkenin istisnai tutum sergilediğine dikkati çekti.

Hegseth, "Onlara da tutumumuzu açık şekilde anlatacağız. Bu değerlendirmeyi yürütürken Avrupa kıtasına bakışımızı ve yaklaşımımızı da buna göre yeniden şekillendireceğiz." dedi.