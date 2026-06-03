ABD Savunma Bakanı Hegseth'in 9 üst düzey askeri yetkilinin terfilerini engellediği iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ulaştığı 19 Mayıs tarihli ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) memorandumuna göre Hegseth, Hava Kuvvetlerinde 9 albayın terfisini engelledi.

Yaklaşık 24 üst düzey subayın terfi süreci geciktirilirken terfisi onaylanan 17 kişi arasında yalnızca bir kadın bulunuyor ve siyahi subay yer almıyor.

İsmini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililer, Hegseth'in terfi süreçlerine doğrudan müdahil olmasının Pentagon ve Kongrede, belirli subayların ırkları, cinsiyetleri, önceki yönetimin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarıyla bağlantıları ya da yeterince sadık görülmemeleri nedeniyle hedef alındığı yönünde tartışmalara yol açtığını ifade etti.

Söz konusu 9 albayın kimlik bilgilerine ise ulaşılamadı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, askeri terfilerin yalnızca liyakata dayandığını savundu.

Pentagon'un "askeri personelin ten rengini veya cinsiyetini terfilerde bir faktör olarak asla dikkate almayacağını" kaydeden Parnell, liyakata dayalı terfileri sorgulayan herkesin değer yargılarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.