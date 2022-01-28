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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: Putin, Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verme kabiliyetine erişti

Kasım İleri   | 28.01.2022
ABD Savunma Bakanı Austin: Putin, Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verme kabiliyetine erişti

Washington DC

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi. 

Austin, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi.

Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde “felaket” olacağı uyarısında bulundu.

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