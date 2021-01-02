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Dünya

ABD saldırısında öldürülen Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı

ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, memleketi Kirman kentinde mezarı başında anıldı.

Ahmet Dursun   | 02.01.2021
ABD saldırısında öldürülen Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle, İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlendi. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde anma töreni düzenlendi. 

Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende, İranlı generalin ailesi ile üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu.

Törene, bir çoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan binlerce İranlı katıldı.

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