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Dünya, Koronavirüs

ABD Sağlık Bakanı ve Dr. Fauci canlı yayında Moderna'nın Kovid-19 aşısını yaptırdı

ABD Sağlık Bakanı Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci canlı yayında Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Dildar Baykan   | 22.12.2020
ABD Sağlık Bakanı ve Dr. Fauci canlı yayında Moderna'nın Kovid-19 aşısını yaptırdı Fotoğraf:Nir Keidar/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve başka sağlık kurumlarının da çalışanlarıyla aşı vurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Canlı yayında Kovid-19 aşısı olmak, bu aşıların güvenilir ve etkili olduğunu gösterme çabalarımızın önemli bir parçasıdır." diye konuştu. 

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayını alan Pfizer ve BioNTech aşısı ile Moderna'nın aşısı ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşılarını yaptırmıştı.



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