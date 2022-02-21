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Dünya

ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını açıkladı.

Hakan Çopur   | 21.02.2022
ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirdi.

Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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