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Dünya

ABD polisi 5 memurun döverek öldürdüğü gencin görüntülerinin şiddet olaylarına yol açmasından endişeli

ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tire Nichols'un darbedilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanacağı açıklanırken şiddet içeren videoyla ilgili sükûnet çağrısı yapıldı.

Mücahit Oktay   | 26.01.2023
ABD polisi 5 memurun döverek öldürdüğü gencin görüntülerinin şiddet olaylarına yol açmasından endişeli Fotoğraf: Peter Zay/AA

New York

Memphis Plis Şefi Cerelyn Davis, kurumsal Youtube hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Nichols'un tutuklanma anına ait görüntülerin yakında yayınlanabileceğini belirterek şiddet içeren görüntüler karşısında "vatandaşların galeyana gelmemesi ve şiddete başvurmaması" uyarısında bulundu.

Şef Davis, bu ayın başlarında siyahi gencin tutuklanmasına karışan polislerin davranışını, "Bu sadece profesyonel bir başarısızlık değil, alçakça, pervasızca ve insanlık dışı bir olaydır. Şeffaflık ilkesi gereği önümüzdeki günlerde video yayınlandığında bunu kendiniz göreceksiniz." sözleriyle kınadı.

Nichols'un ailesinin avukatları, pazartesi günü, söz konusu görüntülerin aile yakınlarına izletildiğini, videoda Nichols'un yine siyahi olan 5 polis tarafından feci şekilde 3 dakika boyunca dövüldüğünün görüldüğünü açıklamıştı.

Olay

Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.

Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Söz konusu darp videosunun yayınlanmasından sonra Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması bekleniyor.

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