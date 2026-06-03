ABD ordusu: İran limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankeri etkisiz hale getirildi

Damla Delialioğlu
03 Haziran 2026•Güncelleme: 03 Haziran 2026
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirlerinin" uygulandığı belirtildi.
Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.