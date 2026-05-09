ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu açıkladı ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, saldırıdan kurtulan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlattığı duyuruldu.

Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.