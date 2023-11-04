ABD’nin başkenti Washington'da "Filistin’e destek" gösterisi
ABD’nin başkenti Washington'da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD’nin İsrail’e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenleniyor.
New York
“Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen gösteri yerel saat ile 14.00’te Kongre binasının yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda başladı.
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Meydanı dolduran binlerce protestocu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile sloganlar atarak Gazze’de ateşkes çağrısı yapıyor.
Barış yanlısı Yahudi grupların da katıldığı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteride, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden İsrail’e yapılan ABD yardımlarının durdurulması talep ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.