Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,835.90
BTC/USDT
34,732.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Dünya

ABD’nin başkenti Washington'da "Filistin’e destek" gösterisi

ABD’nin başkenti Washington'da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD’nin İsrail’e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenleniyor.

Islam Doğru  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
ABD’nin başkenti Washington'da "Filistin’e destek" gösterisi

New York

“Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen gösteri yerel saat ile 14.00’te Kongre binasının yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda başladı.

Meydanı dolduran binlerce protestocu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile sloganlar atarak Gazze’de ateşkes çağrısı yapıyor.

Barış yanlısı Yahudi grupların da katıldığı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteride, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden İsrail’e yapılan ABD yardımlarının durdurulması talep ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatı
Çanakkale'de orman yangınının etkili olduğu alanda sağanak başladı
Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Benzer haberler

ABD’nin başkenti Washington'da "Filistin’e destek" gösterisi

ABD’nin başkenti Washington'da "Filistin’e destek" gösterisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet