Dolar
9.42
Euro
10.97
Altın
1,785.13
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,442.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“1. Su Şurası Sonuç Bildirgesi Kapanış Programı” TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

ABD’nin Atina Büyükelçisi'ne göre savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan ve ABD'nin geçen hafta imzaladığı ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağladığını savundu.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 21.10.2021
ABD’nin Atina Büyükelçisi'ne göre savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor

Atina

Pyatt, SKAI TV’ye verdiği mülakatta, anlaşmaya ilişkin, "5. Madde gereğince ve NATO müttefikleri olarak birbirimizin savunmasına desteğe gelme niyetimiz dahilinde, birbirimize karşı yükümlülüklerimizi derinleştirip, teyit ederek Yunanistan'ın güvenliğini sağlıyor." diye konuştu ve anlaşmanın, Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine ABD'nin ittifaka bağlılığını gösterdiğini ileri sürdü.

SYRIZA'nın anlaşmaya yönelik eleştirilerinin kendisini şaşırttığını söyleyen Pyatt, bu anlaşmanın temellerinin SYRIZA iktidarı döneminde atıldığını iddia etti.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pyatt, bu anlaşmayı NATO'ya tezat görmediğini, aksine ittifak için tamamlayıcı bir anlaşma olarak gördüğünü belirtti.

Pyatt, "Yunanistan'ın, savunma kapasitesine yaptığı yatırımlara desteğimizi açıkça ifade ettik." diyerek, silah satışları dahil olmak üzere Yunanistan ile ikili savunma ilişkilerini derinleştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.

ABD ve Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması imzalamıştı

Yunanistan ve ABD geçen hafta Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek
Salgın başında talep patlaması yaşanan maskede satış da normalleşti
Yüz yüze eğitimin ilk 6 haftasına yönelik veriler tedbirlerin gücünü ortaya koydu
Zengin ülkeler Kovid-19'a karşı aşı sözünü tutmadı
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden eczacıdan aşı çağrısı

Benzer haberler

ABD’nin Atina Büyükelçisi'ne göre savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor

ABD’nin Atina Büyükelçisi'ne göre savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor

Kuzey Kore: ABD ve BM Güvenlik Konseyi zaman ayarlı bombayla oynuyor

NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ikinci bölümü açıklandı

Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak

Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak
ABD'den Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklifi

ABD'den Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklifi

ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için 'acil' onay aldı

ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için 'acil' onay aldı