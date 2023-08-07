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Dünya

ABD, Nijer'deki askeri liderlerle "kenara çekilmeleri için" doğrudan görüştüklerini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nijer'deki askeri liderlerle "onları kenara çekilmeye teşvik eden" doğrudan temaslar kurduklarını söyledi.

Tuğçenur Akgün  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
ABD, Nijer'deki askeri liderlerle "kenara çekilmeleri için" doğrudan görüştüklerini bildirdi

New York

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yanı sıra bölgedeki diğer liderler ve Fransız yetkililerle gelişmelere ilişkin görüştüklerini aktardı.

Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma duyurduğu üzere Nijer hükümetine yapılan yardımların durdurulduğunu belirterek, 100 milyon doları aşan, güvenlik dahil farklı alanları kapsayan yardımın "tehlikede" olduğunu söyledi.

Durdurulan yardımların tam olarak miktarını belirtmeyen Miller, diğer yandan cunta liderleri geri çekilip anayasal düzene geri dönülür ve Cumhurbaşkanı Bazum görevine geri dönerse yardımlarla ilgili durumun tersine dönebileceği mesajını verdi.

Miller, diğer yandan Nijer halkına yapılan insani yardımın bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.

Bunun yanı sıra Nijer'de askeri liderlerle doğrudan temasa geçtiklerini belirten Miller, söz konusu temasın kimlerle ve hangi düzeyde olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı. Miller, "Askeri liderlerle onları kenara çekilmeye teşvik eden doğrudan temaslar oldu." ifadesini kullandı.

Miller, Nijer'de hala diplomasi için bir alan olduğuna inandıklarını ve bu yönde adım attıkları mesajını yineledi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.​​​​​​​

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