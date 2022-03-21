ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları 'soykırım' olarak tanıdı
Washington DC
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.
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