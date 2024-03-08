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Dünya

ABD, Moskova'daki vatandaşlarını 48 saat boyunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çağırdı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki vatandaşlarına 48 saat boyunca başkentte toplanmamaları çağrısı yaptı.

Nuri Aydın  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
ABD, Moskova'daki vatandaşlarını 48 saat boyunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çağırdı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya'nın başkenti Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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