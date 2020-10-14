ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında F-35 tatbikatı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan F-35 uçaklarının İsrail F-35 uçakları ile İsrail hava sahasında ortak tatbikat icra ettiğini açıkladı.
Washington
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.
Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.
⚡️ U.S. Air Forces Central and the Israeli Air Force conducted exercise "Enduring Lightning III" on Oct. 12 in the skies over Israel. It is the third joint exercise between the two countries involving the F-35.#ResolutePartnerships #F35Lightninghttps://t.co/6Q7drEFGI7 pic.twitter.com/tdvoG4yIxx— US AFCENT (@USAFCENT) October 14, 2020
Tatbikat sırasında, F-35'lerin hava saldırılarına karşı koyma misyonları konusunda eğitim yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, uçakların karada ve havada düşman unsurlarıyla karşı karşıya kalırken hedef bölgesine ulaşma becerisinin test edildiği belirtildi.
İsrail'in envanterinde 16 F-35 uçağı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.