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Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Bağdat'taki saldırıda herhangi Amerikan unsuru zarar görmedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıda herhangi Amerikan unsurunun zarar görmediğini açıkladı.

Hakan Çopur,Kasım İleri   | 20.05.2019
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Bağdat'taki saldırıda herhangi Amerikan unsuru zarar görmedi

Washington

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, Bağdat'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Urban, açıklamasında, "Bağdat'ta 19 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği kompleksinin dışında Yeşil Bölge'deki patlamanın farkındayız. Olayda herhangi bir ABD veya koalisyon görevlisi zarar görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle dün saldırı düzenlendiği bildirilmiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

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