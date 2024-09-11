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Dünya

ABD medyasına göre, Harris tartışmadan avantajlı çıksa da başkanlık yarışı başa baş ilerliyor

Amerikan medyasının büyük bölümüne göre, dün akşam Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı ilk kez canlı yayında karşı karşıya getiren tartışma programından Harris galip çıktı ancak başkanlık yarışı halen başa baş seyrediyor.

Hakan Çopur  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
ABD medyasına göre, Harris tartışmadan avantajlı çıksa da başkanlık yarışı başa baş ilerliyor

Washington

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump'ı, ABC News kanalında yayınlanan canlı yayında karşı karşıya getiren tartışmanın yankıları sürüyor.

Amerikan medyasında dünkü tartışmayla ilgili çok sayıda haber ve analiz yer alırken, medyanın büyük bölümünde Harris'in Trump'a kıyasla biraz daha iyi performans gösterdiği fikri öne çıktı.

Yorumcuların çoğu, Harris'in özellikle kürtaj, göçmenler ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili başlıklarda Trump'ın söylemlerini geri püskürttüğünü ve bu başlıklarda daha dengeli mesajlar verdiğini vurguladı.

Trump'ın beklenen performansını sergilediğini ancak bazı anlarda Harris'in "tuzaklarına" düştüğünü savunan yorumcular, bununla beraber, Harris'in performansında da sorunlar olduğunu dile getirdi.

Afganistan'dan geri çekilme ve Biden yönetiminin bugüne kadarki performansıyla ilgili başlıklarda Harris'in etkisiz kaldığını vurgulayan analizciler, Trump'ın ise özellikle "bazı yasa dışı göçmenlerin evcil hayvanları yediği" iddiası gibi ifadelerinin izleyicilere yanlış mesajlar verdiği noktasında birleşti.

Kararsız seçmenlerde ciddi bir değişim yok

Öte yandan CNN, Washington Post ve New York Times gibi ana akım medyada yer alan haberlerde, dün akşamki tartışma programının kararsız seçmenler üzerinde büyük bir etki yaratmadığı kaydedildi.

Ülkenin farklı yerlerindeki kararsız seçmenlerin görüşlerini derleyen söz konusu haberlerde, Harris'in kısmen daha iyi bir performans sergilemesine rağmen kendini Biden'dan ayrıştıracak ve Trump karşısında net favori olacak düzeyde konumlandıramadığına işaret edildi.

Ülke geneli anketlerde halen iki rakibin kafa kafaya olduğuna da işaret edilen haber ve analizlerde, başkanlık seçimlerine 2 aydan az bir süre kala hala Harris ile Trump'ın başa baş bir yarış içinde olduğu vurgulandı.

ABD'de ülke geneli anketleri yayımlayan Real Clear Politics adlı haber platformuna göre, Harris, anketlerin ortalamasına göre yüzde 48,4, Trump ise yüzde 47,3 ile yarışı götürüyor.

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