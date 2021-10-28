Dolar
9.54
Euro
11.15
Altın
1,798.90
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD medyası: Biden, başkanlığının altyapı paketinin onayına bağlı olduğunu söyledi

Amerikan medyası, ABD Başkanı Biden'ın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmede, hem Kongre'de Demokratların çoğunluğu korumasının hem de kendi başkanlığının, altyapı paketinin gelecek hafta onaylanıp onaylanmasına bağlı olduğunu söylediğini yazdı.

Dildar Baykan Atalay   | 28.10.2021
ABD medyası: Biden, başkanlığının altyapı paketinin onayına bağlı olduğunu söyledi

Washington

Joe Biden, Avrupa ziyareti için Washington'dan ayrılmadan önce sabah saatlerinde Kongre'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bir araya gelerek uzun zamandır üzerinde görüşülen altyapı paketini görüştü.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, Biden söz konusu altyapı paketinin bir an önce geçirilmesinin Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 Zirvesinde kendisinin elini güçlendireceğini kaydetti.

Öte yandan Biden, paketin gelecek hafta Kongreden geçmesinin de önemine işaret ederek, "Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğumuzu korumamız ile benim başkanlığımın gelecek hafta olacaklara bağlı olduğunu söylemem abartı olmaz." ifadesini kullandı.

Kongre ve Beyaz Saray arasında aylar süren görüşmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları bu sabah Beyaz Saray tarafından paylaşılmıştı.

Biden, ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada tüm Kongre üyelerini bu pakete destek vermeye çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 741 bin 242'ye çıktı
Hindistan'da 100 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptırmadı

Benzer haberler

ABD medyası: Biden, başkanlığının altyapı paketinin onayına bağlı olduğunu söyledi

ABD medyası: Biden, başkanlığının altyapı paketinin onayına bağlı olduğunu söyledi

ABD'de siyahilerin kilisesinde toplu katliam için mağdurlara 88 milyon dolar ödenecek

Assange'ın avukatları, ABD'nin verdiği güvencelerin yeterli olmadığını savundu

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2 büyüdü

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2 büyüdü
ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
ABD'nin OPEC+ grubuna üretim artışı baskısı siyasi endişelere dayanıyor

ABD'nin OPEC+ grubuna üretim artışı baskısı siyasi endişelere dayanıyor