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Dünya

ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı

ABD yönetimi, Lübnan merkezli "Martyrs Foundation" ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları "küresel terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı.

Dildar Baykan   | 26.02.2020
ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2007'de Hizbullah da dahil birçok militan gruba mali destek verdiği gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirilen "Martyrs Foundation" ile bağlantılı olarak yeni kararlar alındığı belirtildi. 

Bu çerçevede Lübnan merkezli 3 kuruluş ve 12 kişinin "küresel terör örgütü" listesine alındığı kaydedildi.

Listeye alınan kuruluş ve kişiler arasında, bünyesinde yakıt, ilaç, turizm ve konfeksiyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri barındıran Lübnan merkezli Atlas Holding ve bu holdingin yöneticisi Kasım Muhammed Ali Bazzi de bulunuyor.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de konuya dair yaptığı açıklamada, "Hizbullah, Lübnan halkının sağlığı ve ekonomisi için temel ihtiyaç olan ilaç ve petrol gibi ürünlerin satışından kar sağlıyor. Donald Trump yönetimi Lübnan halkının yanında duruyor." ifadesini kullandı.

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