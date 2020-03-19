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Dünya, Koronavirüs

ABD küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 19.03.2020
ABD küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısında bulundu.

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ABD küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
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