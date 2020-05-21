Euro
7.45
Dolar
6.79
BIST 100
102,157.50
Altın
1,746.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD Kovid-19 salgınıyla mücadele için Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'ya, kovid-19 ile mücadele için 200 solunum cihazı bağışlayacaklarını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 21.05.2020
ABD Kovid-19 salgınıyla mücadele için Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yeni tip Koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı tıbbi yardımlara ilişkin Twitter'den yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, salgınla mücadelede bağış ve yardım konusunda "global lider" olduğunu belirten Pompeo, 60 ülkeye 15 bin solunum cihazı göndermeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya'ya da destek verdiklerini kaydeden Pompeo, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." ifadesini kullandı.

Rusya da geçen ay "AN-124" tipi askeri kargo uçağı ile ABD'ye tıbbi malzeme göndermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderilen desteği "şükranla" kabul ettiğini belirtmiş ancak ABD tarafı malzemelerin bağış olmadığını ve yapılan anlaşma kapsamında satın alındığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlar prototip bir aşının maymunları Kovid-19'dan koruduğunu açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Kovid-19 salgınıyla mücadele için Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı
AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ABD Kovid-19 salgınıyla mücadele için Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak

Fas'ta Ramazan Bayramı namazı evlerde kılınacak

Fed tutanakları yayımlandı

Fed tutanakları yayımlandı
Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı