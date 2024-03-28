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Dünya

ABD, konser saldırısından önce Rusya'ya yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

Beyaz Saray, Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin Rusya'ya önceden yazılı olarak "terör tehdidi" uyarı notu gönderdiklerini açıkladı.

Hakan Çopur  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
ABD, konser saldırısından önce Rusya'ya yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Moskova'nın, söz konusu saldırının arkasında Ukrayna veya ABD'nin olabileceğine yönelik iddialarını reddeden Kirby, bunun Rus yönetiminin olayı çarpıtma yöntemi olduğunu savundu.

Kirby, Moskova'daki terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu kaydederek, "Açıkçası ABD, bu saldırıyı önlemeye çalışmıştır ve bunu Kremlin biliyor. 22 Mart'taki saldırıdan önce ABD yönetimi, Rus yetkililere, Moskova'daki toplu etkinlik ve konserlere yönelik terör tehdidine ilişkin açık ve detaylı bilgi iletmiştir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD'nin 7 Mart'ta Moskova saatiyle 11.15'te, daha önce de kullandıkları prosedürlere uygun şekilde, söz konusu terör tehdidine ilişkin "yazılı" güvenlik uyarı notunu ilettiğini aktardı.

Bir gün sonra da bölgede yaşayan Amerikan vatandaşlarına yönelik kamuya açık güvenlik uyarısı yaptıklarını vurgulayan Kirby, daha önce de benzer terör tehdidi değerlendirmelerini Rus yetkililere ilettiklerini ifade etti.

Moskova'daki terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 143 olarak güncellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

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