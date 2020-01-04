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Dünya

ABD Kongresine 'olası İran savaşının finansmanını engelleyen' tasarı sunuldu

ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.

Safvan Allahverdi   | 04.01.2020
ABD Kongresine 'olası İran savaşının finansmanını engelleyen' tasarı sunuldu

Washington

Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, Başkan Donald Trump yönetimine tepki gösterildi. 

Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanın engellenmesi istendi.

"Sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olur"

Tasarılara ilişkin ortak bir açıklama yapan Sanders ve Khanna, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bizleri Orta Doğu'da yeni ve korkunç bir savaşa iten gelişmelere şahit oluyoruz. İran ile olası bir savaş, sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı gibi, bölgesel çatışmaları ve yerinden edilmiş insanların sayısını daha da arttıracaktır. Trilyonlarca doları bitmeyen savaşlar için değil, Amerikan halkının ihtiyacı için kullanmalıyız."

Öte yandan, İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl ABD Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade etmişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

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