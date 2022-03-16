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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy uçuşa yasak bölge ve S-300'ler konusunda destek istedi

ABD Kongresi ortak oturumunda kongre üyelerine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması ve S-300 gibi hava savunma sistemleri noktasında ABD'den destek istedi.

Hakan Çopur   | 16.03.2022
ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy uçuşa yasak bölge ve S-300'ler konusunda destek istedi

Washington DC

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çevrimiçi oturumda bağlandığı ABD Kongresine savaşla ilgili son durumu ve savunma noktasındaki taleplerini anlattı.

Kongre üyelerinin konuşma başında ve sonunda ayakta alkışladığı Zelenskiy, ülkesinin tarihinin en zor döneminden geçtiğini vurgulayarak Rusya'nın saldırıları karşısında tüm özgür dünyanın ve özellikle ABD yönetiminin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Şu anda ülkemizin kaderi tayin ediliyor, vatandaşlarımızın özgür olup olmayacağı ve demokrasiyi koruyup koruyamayacağımız tayin ediliyor." diyen Zelenskiy, verdikleri savaşın sadece Ukrayna değil demokratik değerlere inanan tüm toplumlar adına verilmiş bir savaş olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kongre üyelerine Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Zelenskiy, bu saldırılarda sadece Amerikalıların değil, aynı zamanda Amerikan değerlerinin de saldırıya uğradığını, şu an Ukrayna'ya aynı şeylerin olduğunu kaydetti.

"Uçuşa yasak bölge isteği çok mu fazla?"

Rusya'nın ülkesine binlerce füze fırlattığını ve Ukrayna'da Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği bir "teröre" neden olduğunu söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla? Rusya'nın ülkemizi terörize etmemesi için insani bir uçuşa yasak bölge istemek çok mu fazla? Eğer bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız size bir alternatif sunuyoruz ve S-300 ya da benzeri savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz."

Zelenskiy, "Ülkemiz için bugünler en karanlık zamanlar, Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." ifadesini kullandı.

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