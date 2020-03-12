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Dünya

ABD Kongresi, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

Amerikan Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını Trump'ın onayına sundu.

Dildar Baykan   | 12.03.2020
ABD Kongresi, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

Washington

Amerikan Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul ederek tasarıyı ABD Başkanı'nın onayına sundu.

Geçen ay, ABD Senatosunda onaylanarak Temsilciler Meclisine gelen söz konusu yasa tasarısı bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 186 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 227 vekilin "evet" oyu ile onaylandı. Oylamada 17 vekil "çekimser" oy kullandı.

Söz konusu tasarı, Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongrenin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyor.

Trump'ın veto etmesi beklenen tasarı, Kongrenin Trump'a yönelik İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendiriliyor.

Trump veto edecek

ABD Başkanı Trump, Senatoda geçen ay yapılan oylamadan önce Twitter hesabından, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil." değerlendirmesini yapmıştı.

Amerikan halkının büyük oranda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini desteklediğini savunan Trump, "Benim elim kolum bağlansaydı İran bayram edecekti." ifadesini kullanmıştı.



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