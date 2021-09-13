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Dünya

ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek

ABD Kongresinin etrafı, Trump yanlılarının 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yeniden demir çitlerle çevrilecek.

Dildar Baykan Atalay   | 13.09.2021
ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, düzenlediği basın toplantısında eski Başkan Donald Trump yanlısı sağcı grupların 18 Eylül'de 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını anımsattı.

Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini belirtti.


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