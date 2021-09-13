ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek
ABD Kongresinin etrafı, Trump yanlılarının 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yeniden demir çitlerle çevrilecek.
Washington
ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, düzenlediği basın toplantısında eski Başkan Donald Trump yanlısı sağcı grupların 18 Eylül'de 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını anımsattı.
Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini belirtti.
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