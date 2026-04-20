ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Nuri Aydın
20 Nisan 2026•Güncelleme: 20 Nisan 2026
SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan bir teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, olay anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.