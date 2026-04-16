ABD, Japonya ve Güney Kore deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaştı ABD, Japonya ve Güney Kore'den üst düzey donanma yetkilileri, üç ülke arasında bölgesel deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Kim Kyung-ryul, ABD Pasifik Filosu Komutanı Amiral Stephen Koehler ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Saito Akira, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede ABD, Japonya ve Güney Kore arasında deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşmaya varan donanma yetkilileri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı üçlü koordinasyonun önemini vurguladı.