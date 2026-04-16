ABD, Japonya ve Güney Kore deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaştı

Ahmet Furkan Mercan
16 Nisan 2026•Güncelleme: 16 Nisan 2026
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Kim Kyung-ryul, ABD Pasifik Filosu Komutanı Amiral Stephen Koehler ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Saito Akira, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.
Görüşmede ABD, Japonya ve Güney Kore arasında deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşmaya varan donanma yetkilileri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı üçlü koordinasyonun önemini vurguladı.