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Dünya

ABD İstihbaratı Kaşıkçı raporunu hala Kongre'ye teslim etmedi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, salı günü Kongre'ye teslim etmesi gereken raporu henüz vermediği bildirildi.

Kasım İleri   | 24.01.2020
ABD İstihbaratı Kaşıkçı raporunu hala Kongre'ye teslim etmedi

Washington DC

ABD Kongresi tarafından aralık ayında çıkartılan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısında, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün tasarının yasalaşmasından sonra 30 gün içerisinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı ve kamuya açık bir raporu, Temsilciler Meclisi ve Senato Dışilişkiler ve İstihbarat Komitelerine teslim etmesi öngörülüyor.

Tasarı 22 Aralık'ta Trump tarafından imzalanıp yasalaştığı için İstihbarat'ın yasa kapsamında talep edilen raporu ilgili komitelere bu hafta başında iletmesi gerekiyordu ancak rapor hala sunulmadı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü raporun neden halen teslim edilmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Oregon eyaleti Demokrat Senatörü Ron Wyden, gecikmenin nedenini sorduğunu ancak kurumdan herhangi bir yanıt alamadığını bildirdi.

Tasarıda, söz konusu raporun Kaşıkçı cinayetine Suudi Arabistan hükümeti veya siyasi yetkililerinin karışıp karışmadığının ortaya konulması isteniyordu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileri ile bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçının daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin ise parçalandığı ortaya çıkmıştı.


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