ABD, İsrail'in tüm silahları savaş yasalarına uygun şekilde kullanmasını bekliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, tüm silahları "savaş yasalarına" uygun şekilde kullanmasını beklediklerini bildirdi.
Ankara
Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı basın açıklamasında, Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Gazze Şeridi'nde 6 yaşındaki Hind Receb'in cansız bedeninin bulunduğu Kızılay ambulansında ABD yapımı M830A1 roketi parçaları tespit edildiği" bilgilendirmesine dair soruyu cevapladı.
ABD tarafından sağlansın ya da sağlanmasın İsrail'in, tüm silahları "savaş yasalarına" uygun şekilde kullanmasını beklediklerini kaydeden Miller, bu konuya dair İsrail ile irtibatta olduklarını belirtti.
Sözcü Miller, söz konusu olaya dair ise bir değerlendirme sağlayamadıklarını aktardı.
Hind Receb'in ölümü
Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.
İsrail güçlerinin, 2 hafta önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine önceki gün ulaşılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine dün yaptığı yazılı açıklamada, "6 yaşındaki Hind Receb'in ölüm haberiyle yıkıldık. Bu çatışmalarda çok fazla sivil öldürüldü ve her sivilin ölümü bir trajedidir. Özellikle bir çocuğun ölümü yürekleri dağlıyor." ifadesine yer vermişti.
İsrail'e askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmesini önlemek ve insani personeli korumak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiğinin sürekli söylendiği aktarılan açıklamada, "İsrail, savaş hukuku ve insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddiaları ortaya çıktığında soruşturmalı ve hesap verebilirliği de sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
Açıklamada, İsrailli yetkililerden, Hind Recep olayının acilen araştırılması istendiğine işaret edilerek, "Alınacak uygun sorumluluk tedbirleri de dahil olmak üzere bulguları hazır olur olmaz görmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.