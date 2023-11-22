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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik askeri harekatıyla ilgili endişelerini dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, Gazze'nin güneyine yönelik yeni bir işgal harekatına, mevcut koşullarda "başlamamaları gerektiği" konusunda uyardıklarını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik askeri harekatıyla ilgili endişelerini dile getirdi

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, İsrail'in Gazze'nin güney bölgesindeki askeri faaliyetleriyle ilgili, "Onlara, kamuoyuna açık bir şekilde belirttiğimiz gibi, oradaki insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımlar atılana kadar güneyde başka faaliyetlere başlamamaları gerektiğini düşündüğümüzü açıkça ifade ettik." ifadelerine yer verdi.

Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden "birkaç yüz bin kişi" olduğu bilgisine değinen Miller, "Oraya herhangi bir askeri saldırı başlamadan önce bu insanların düzgün bir şekilde korunmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Matthew Miller, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, Şifa Hastanesi'nin altındaki tünelleri "İsrail'in inşa ettiğini" belirten sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yıllardır görüldüğü üzere, ne işe yaradığından ve ne sayıda olduğundan ve kimin inşa ettiğinden bağımsız olarak, Hamas kendi tünellerini de inşa etti." diye konuştu.

Hamas'ın bir sivil hastanenin altını kullanarak oradaki sivilleri "canlı kalkan olarak kullanmaması" gerektiğini söyleyen Miller, şunları ekledi:

"Hastanelerin havadan vurulduğunu görmek istemiyoruz. Korunan hastanelerin Gazze'deki sivil nüfusa kritik hizmetler sunduğunu görmek istiyoruz ve İsrail Hükümeti'nin sivillere verilen zararı en aza indirecek adımlar attığını görmek istiyoruz."

Rehine anlaşması "yakın"

Hamas'la rehine anlaşmasının yakın olduğunu belirten Matthew Miller, ancak bunun henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Miller, "Gerçekleşene kadar hiçbir şey kesin değildir ve bu noktada her şey henüz sonuçlanmış değildir. Ancak yaklaştık." sözlerini kaydetti.

ABD'nin Gazze'ye insani yardımın Hamas'la yapılacak bir rehine anlaşmasına bağlı olmadığı yönündeki tavrını vurgulayan Miller, bununla birlikte, herhangi bir rehine anlaşmasının Gazze'ye "daha fazla insani yardım gönderilmesi potansiyelinin önünü açacağını" belirtti.

İsrail'in Lübnanlı gazetecileri hedef alması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Lübnan'da aralarında iki gazetecinin de bulunduğu sivillerin İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden "endişe duyduklarını" dile getirdi.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybeden "tüm Lübnanlılara" başsağlığı dileklerini ileten Miller, gazetecilerin çatışma bölgelerinde oynadığı role atıfta bulundu.

Miller, "Gazeteciler özgür bir toplumun temelidir. Dünyanın her yerinde her gün, güvendiğimiz, kritik işler yapan gazetecilerin yanındayız." dedi.

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