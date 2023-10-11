Dolar
27.73
Euro
29.44
Altın
1,860.21
ETH/USDT
1,565.70
BTC/USDT
27,444.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini arttırdığını bildirdi

ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
ABD, İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini arttırdığını bildirdi

New York

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sullivan, "ABD, Demir Kubbe için mühimmat ve önleyicileri artırdı. Başkan (Joe Biden) kısa bir süre önce İsrail'in ihtiyaç duyacağı ek yetenekler hakkında konuşmak üzere Başbakan Netanyahu ile görüştü. Ve şimdi Başkan'ın talimatıyla, İsrail'in şehirlerini, vatandaşlarını ve ayrıca İsrail'de çalışan ve seyahat eden birçok ABD vatandaşını savunmak için bu kritik varlıkların tedarikini sürdürmesini sağlamak amacıyla Kongre ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD ordusunun, "caydırıcılığı güçlendirmek için", uçak gemisi saldırı grubunun Doğu Akdeniz'e hareketi de dahil olmak üzere, bölgedeki duruşunu güçlendirdiğine ve gerektiğinde ek varlıkları hareket ettirmeye hazır olduğunu belirtti.

Biden'ın, ABD uçaklarının "gelecek günlerde bu yeteneklerle İsrail'e ineceği" sözünü verdiğini belirten Sullivan, hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için, "1000'den fazla erkek, kadın ve çocuk öldürüldü. Evlerinde, sokaklarında, ıssız tarlalarda katledildiler." ifadelerini kullandı.

Hamas saldırılarında en az 14 ABD'linin öldüğünü anımsatan Sullivan, 20'nin üzerinde ABD vatandaşından ise henüz haber alınamadığını kaydetti.

Gazze'ye olası kara harekatından bahsetti

Sullivan, ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Gazze'ye "kara saldırısı olasılığı" üzerine konuştuğu ve bunun Gazze'de bulunan ABD'li rehineleri nasıl etkileyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sullivan, "Gizliliğin korunması" için iki lider arasındaki "operasyonla ilgili tartışmalara girmeyeceğini" ifade etti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ayrıca ABD'nin, İsrailli ve Mısırlı yetkililerde, "Gazze'den ayrılmak isteyen sivillerin sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağına" dair istişarelerde bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır
Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek

DSÖ, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi

İsrail Ordusu: (Bebeklere ilişkin iddialar) Bizde bunun teyidi yok

ABD, İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini arttırdığını bildirdi

ABD, İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini arttırdığını bildirdi
İsrail, Askalan’da Filistinli direnişçilerle çatışmalarda 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail, Askalan’da Filistinli direnişçilerle çatışmalarda 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu
Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet