ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

[1/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[2/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[3/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar üzüntü yaşadı.

[4/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar üzüntü yaşadı.

[5/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[6/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde cenaze töreni düzenleniyor.

[7/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[8/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar üzüntü yaşadı.

[9/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[10/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar üzüntü yaşadı.

[11/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[12/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[13/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[14/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[15/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.

[16/16] ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.