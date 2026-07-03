ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenlendi.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için devlet töreni düzenlendi ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenlendi.

Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı.

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı.

"Hamaney'in intikamını alacağız"

İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, Hamaney için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız." dedi.

İran’ın eski lideri Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Hamaney için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.

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Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okuduktan sona heyet alandan ayrıldı.

Hamaney için düzenlenen törende ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hür Dava Partisi, Gelecek Partisi ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de hazır bulundu.

Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı.

Hamaney için düzenlenen devlet törenine devlet başkanları, meclis başkanları ve özel temsilciler katıldı

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran’da İmam Humeyni Musalla Camii’nde düzenlenen devlet törenine devlet başkanları, meclis başkanları ve özel temsilciler katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devlet töreni için Tahran’a gelen ülke liderleri, meclis başkanları ve özel temsilciler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezişkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Meclis Başkanı Kalibaf ise, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev, Özbekistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Nureddin Can İsmailof, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Igor Sergienko, Bangladeş Meclis Başkanı Hafız Uddin Ahmed ve Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı He Wei ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Erakçi de, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Namibya Cumhurbaşkanlığı Bakanı Charles Mvita ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.