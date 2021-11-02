Dolar
9.61
Euro
11.13
Altın
1,787.86
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,533.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin, İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladığı belirtildi.

Gülşen Topçu   | 02.11.2021
ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

Kudüs

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, ABD muhribiyle gelen ABD Task Force 51 Özel Gücü, daha sonra hava yoluyla İsrail'in güneyindeki Eilat kentine nakledildi.

Haberde, daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa "İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı" senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi.

ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Donanması ile deniz komando birimi Şayetet 13'ün katıldığı tatbikatla, Tahran'a karşı gövde gösterisi yaparak onu caydırma ve İsrail-ABD arasındaki işbirliğini göstermenin hedeflendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 747 bin 167'ye çıktı
Pfizer 2021 için Kovid-19 aşısı satış tahminini 36 milyar dolara yükseltti

Benzer haberler

ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

ABD Senatosuna Hindistan'ın S-400 alımı nedeniyle ABD yaptırımlardan muaf tutulması için tasarı sunuldu

ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor

Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 'koruyucu kiracılık' önerisine ret

Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 'koruyucu kiracılık' önerisine ret
New York'ta belediye başkanı seçimi yapılıyor

New York'ta belediye başkanı seçimi yapılıyor
Filistinlilerden Balfour Deklarasyonu’nun yıldönümünde İngiltere’ye özür çağrısı

Filistinlilerden Balfour Deklarasyonu’nun yıldönümünde İngiltere’ye özür çağrısı