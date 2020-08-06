Euro
8.44
Dolar
7.05
BIST 100
1,091.80
Altın
2,037.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye karar tasarısı sunacak

ABD yönetimi, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) karar tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Dildar Baykan   | 06.08.2020
ABD, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye karar tasarısı sunacak

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyine gelecek hafta karar tasarısı sunacağız." ifadesini kullandı. 

BMGK'nin misyonunun uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek olduğunu vurgulayan Pompeo, "Konsey, bir numaralı terör destekçisinin özgürce silah alıp satmasına izin verirse, bu misyonunu mutlak bir şekilde küçük düşürür." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, "Öyle ya da böyle, biz doğru olanı yapacağız. Silah ambargosunun uzatılacağından emin olacağız." görüşünü paylaştı.

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim'de sona eriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 219 bin 506 kişi iyileşti

Benzer haberler

ABD, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye karar tasarısı sunacak

ABD, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye karar tasarısı sunacak

Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini aştı

ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı
Feci patlamanın kazananları ve kaybedenleri

Feci patlamanın kazananları ve kaybedenleri
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti