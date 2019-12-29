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Dünya

ABD İran'a yakınlığıyla bilinen örgütün Irak ve Suriye'deki hedeflerini vurdu

ABD ordusunun, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurduğu bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 29.12.2019
ABD İran'a yakınlığıyla bilinen örgütün Irak ve Suriye'deki hedeflerini vurdu

Washington

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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