ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik sürerken hem Orta Doğu'ya gönderilen hem de buradan ayrılan ABD'ye ait savaş uçağı sayısında ciddi artış yaşandı.

ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik sürerken bölgeye gönderilen uçaklarda artış gözleniyor ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik sürerken hem Orta Doğu'ya gönderilen hem de buradan ayrılan ABD'ye ait savaş uçağı sayısında ciddi artış yaşandı.

AA muhabirinin açık kaynak istihbaratı (OSINT) ve veri analizi yapan bazı sosyal medya hesaplarından derlediği bilgilere göre, ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik devam ederken bölgedeki ABD savaş uçağı hareketliliğinde artış gözlendi.

Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturuyor.

Orta Doğu'ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 8, bölgeden ayrılan uçak sayısının ise en az 6 olduğu gözlemlendi.

Birçok Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçağı ve stratejik nakliye uçağı "Boeing KC-46A Pegasus"un da Avrupa ve Orta Doğu hava sahalarında bulunduğu saptandı.

Ayrıca, ABD'den ayrılan ve istikameti henüz belirlenemeyen nakliye uçakları olduğu da gözlemlendi.

Sosyal medyada OSINT analizi yapan kullanıcıların birçoğu, bu hareketliliğin ABD'nin "İran'a saldırılara yeniden başlayacağına" işaret ettiğini öne sürdü.

Öte yandan, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'nın uydu görüntüleri üzerinden OSINT analizi yapan bir başka kullanıcı, üsteki askeri varlığın "ABD'nin yeniden bir saldırı düzenine geçtiğini gösterdiğini" iddia etti.

ABD'nin "müzakereleri yine bir kamuflaj olarak kullanarak İran'a yönelik bir sonraki saldırıya hazırlanıyor" yorumunu yapan kullanıcı, uydu görüntülerinin "dört avcı-bombardıman uçağı, dört ikmal uçağı, üç ağır nakliye uçağı ve bir deniz devriye uçağı" içerdiğini ve bu düzenin "genellikle ilk operasyon dalgasından birkaç saat veya gün önce ortaya çıktığını" belirtti.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.