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Dünya

ABD, İngiltere, Kanada ve bazı AB ülkeleri de Rusya’daki vatandaşlarını uyardı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinin Moskova’daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma çağrısına, bazı Batı ülkeleri de katıldı.

Nuri Aydın, Ali Cura  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
ABD, İngiltere, Kanada ve bazı AB ülkeleri de Rusya’daki vatandaşlarını uyardı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore de Rusya’daki durum hakkında vatandaşları için uyarılar yayınladı.

İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği, ABD’nin uyarısını alıntı yaparak internet sayfasında paylaşırken Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya’ya seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye etti.

İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak Rusya’daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiye etti.

Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği, “aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle” Rusya’daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istedi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin çağrısına atıfta bulunarak Rusya’daki vatandaşlarını uyardı.

Kanada hükümetinin sayfasında ABD Büyükelçiliğinin açıklaması alıntılanarak vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Güney Kore’nin Moskova Büyükelçiliği, ABD’nin tavsiyesine atıfta bulunarak vatandaşlarının yakın gelecekte kalabalık yerlerden kaçınması çağrısında bulundu.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya’nın başkenti Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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