ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan uçuşlar 7 yılın ardından yeniden başladı ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan ticari uçuşlar 7 yıllık aranın ardından bugün yeniden başlarken, ilk uçuş Miami'den Caracas'a gerçekleştirildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından yeni yönetimle ilişkilerini güncelleyen Washington, bu ülkeye yönelik ticari uçuşları yeniden başlattı.

Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez bugün yapılan uçuşla ABD ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerin artması bekleniyor.

Miami Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle sabah 10.16'da kalkan American Airlines'a ait yolcu uçağının yerel saatle 13.36'da Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ineceği ve akşam saatlerinde Miami'ye döneceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Yaklaşık 7 yıl boyunca ABD ile Venezuela arasında doğrudan ticari uçuş yoktu. Bugün, bu durum Başkan (Donald) Trump döneminde değişiyor. Miami-Caracas uçuşları yeniden başladı." mesajını paylaştı.