ABD ile tarife restleşmesine giren Çin, AB ve ASEAN ile işbirliği arayışında
Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve ASEAN dönem başkanı Malezya'nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz ile görüşmeler yaptı
Pekin
Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilimde, Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerindeki ticaret ortaklarıyla işbirliğini geliştirmeye yöneliyor.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Bakan Vang Vıntao'nun AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve ASEAN dönem başkanı Malezya'nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz ile görüşmeler yaptığı belirtildi.
Vang'ın AB Komisyonu Üyesi Sefcovic ile yaptığı video konferans görüşmesinde, taraflar, elektrikli araçların fiyatlandırılmasına ilişkin görüşmelerin derhal başlatılması ve otomobil sektöründe yatırım bağlarının güçlendirilmesi konusunda anlaştı.
Piyasaya erişim konusunda müzakereleri başlatmaya hazır olduklarını vurgulayan taraflar, dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik diyaloğun sürdürülmesini desteklediklerini bildirdi.
Görüşmede, AB'nin, ABD'nin yaptığı tarife artışı sonrası bu ülkeye satılamayan Çin mallarının Avrupa'ya yöneltilmesi ve ucuz imalat ürünlerinin kıta pazarlarını istila etme olasılığına ilişkin endişeler de ele alındı.
"Çin, çok taraflı ticaret sistemini birlikte korumaya hazır"
Bakan Vang, Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Aziz ile görüşmesinde de, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" adı altında empoze ettiği gümrük vergilerle, yıllarca süren çok taraflı ticaret müzakereleriyle elde edilen dengeli sonuçlarını ve kendisinin de uluslararası ticaretten uzun yıllar büyük fayda sağladığı gerçeğini görmezden geldiğine dikkati çekti.
ABD'nin tarife politikasının hem Çin'in hem ASEAN ülkelerinin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelediğinin altını çizen Vang, "Çin, ASEAN ve diğer ticaret ortaklarıyla iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeyi, karşılıklı kaygı konularını eşit diyalog ve istişarelerle ele alarak çok taraflı ticaret sistemini birlikte korumaya hazırdır." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.
Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 84 gümrük tarifesi getirmişti.
Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.