ABD ile Taliban arasında geçici anlaşma sağlandı

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve Taliban'ın 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştığını açıkladı.

NEW YORK

ABD ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Taraflar (Taliban ve ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan'a geçeceğini kaydetmişti.

Doha'da Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Halilzad, kısa sürede müzakerelere başlanacağını belirtmişti.

Muhabir: Dildar Baykan