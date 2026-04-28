ABD ile görüşmelerde öne sürülen şartlar, İran’daki muhafazakar medya arasında polemiğe yol açtı İran’da Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Tesnim Haber Ajansı’nın, ABD ile görüşmelerde öne sürülen taleplerin diplomasiyle elde edilmesini "sihirli fasulye" benzetmesiyle eleştiren yazısı, muhafazakar medya kuruluşu Rajanews’in tepkisine yol açtı.

İran'da ABD ile görüşmelerde öne sürülen şartlar muhafazakar medya kuruluşları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışma, Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim'in 26 Nisan’da yayımladığı bir yazıda, İran’ın uluslararası müzakerelerde öne sürdüğü taleplerin diplomasiyle elde edilmesini "sihirli fasulye" benzetmesi kullanarak eleştirmesiyle başladı.

Rajanews, söz konusu taleplerin ülke lideri Mücteba Hamaney tarafından dile getirildiğini belirterek Tesnim’i bu şartlarla alay etmekle suçladı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar da Tesnim’in, Hamaney’in 10 maddelik taleplerini küçümsediğini öne sürdü. Gelen tepkilerin ardından Tesnim, yazıyı internet sitesinden kaldırdı.

Bunun ardından dün gece Tesnim binası önünde, muhafazakar siyasetçi Said Celili ve muhafazakar aktivist Ali Ekber Refipur destekçilerinin katıldığı bir protesto düzenlendi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, gösteri sırasında binanın duvarlarına sloganlar yazıldı, Tesnim aleyhinde sloganlar atıldı.

Olayın ardından Tesnim, yayımladığı açıklamada Rajanews’i hedef alarak son haftalarda "İran’daki birliği zayıflatmaya yönelik şüpheli girişimler" gözlendiğini ileri sürdü.

Açıklamada, "sızma ve şüpheli faaliyetlere dair ciddi izler bulunduğu ve bazı kişilerin bu kapsamda tutuklandığı" ifade edildi.

Tesnim ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren grubun daha önce Abdullah Cevadi Amoli ve 12 günlük savaş sırasında İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gibi ülkenin saygın isimleri hakkında da sözlü saldırılarda bulunduğunu hatırlattı.

Rajanews ise karşı açıklamasında Tesnim’i "özür dilemek yerine hakaret etmekle" suçladı ve bu tutumun "ulusal güvenliğe karşı eylem" teşkil ettiğini savundu. Rajanews ayrıca konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

